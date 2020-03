Eishockey-Kraftpaket Rotter: "Nach einer Woche wird es zach"

Wer Rafael Rotter schon einmal mit nacktem Oberkörper gesehen hat, der weiß, was der 32-jährige Wiener am liebsten macht: trainieren.

Nicht nur mit Puck und Schläger auf dem Eis, sondern gerne mit Gewichten. Besonders in der Sommerpause arbeitet der Stürmer intensiv an seinen Muskeln. Bei einer Körpergröße von 1,75 Meter behält er so in intensiven Zweikämpfen seine Standfestigkeit.

Doch wegen der Corona-Krise liegt Rotter derzeit im wahrsten Sinn des Wortes auf Eis. Die Trainingsanlagen der Vienna Capitals mussten geschlossen werden, Fitness-Center sind genauso zu. Natürlich hatte Rotter vor beginn der Ausgangsbeschränkungen kaum Trainingsutensilien zuhause. "Aber ich habe mir jetzt einiges bestellt. Widerstandsbänder zum Beispiel", sagt er. "Und ich gehe laufen. Da kann man auch in Klimmzüge und Dips machen." Die Stimme des Energie-Bündels klingt leise und nachdenklich. Die Einschränkung macht Rotter zu schaffen. Vor allem, wenn es länger dauern wird. "Wir sind erst eine Woche nach dem Ende der Saison. Da ist es okay, einmal weniger zu tun. Aber später wird es richtig zach."