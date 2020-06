Kowaltschuk lässt 77 Millionen in der NHL liegen

Ilja Kowaltschuk versteht zu polarisieren. Einer der drei besten Torjäger in den letzten zehn Jahren gab seinen Rücktritt aus der NHL bekannt. Das wäre für einen 30-Jährigen noch nichts Außergewöhnliches. Doch der Russe sorgte erst vor drei Jahren für große Aufregung in der Eishockey-Welt, als er bei den New Jersey Devils einen 15-Jahres-Vertrag unterschrieb, der ihn um 100 Millionen Dollar (76,6 Millionen Euro) reicher machen sollte.

Geld scheint dem Russen aber nicht viel zu bedeuten: Kowaltschuk beendet seine NHL-Karriere mit sofortiger Wirkung und will mit seiner Familie nach Russland zurückkehren. Arm wird er dort auch nicht sein, bezahlen doch Klubs aus der KHL auch schon fast Gehälter wie in Nordamerika. Und die Steuern liegen bei 13 Prozent – und nicht wie in New Jersey bei 45 Prozent.

„Diese Entscheidung ist seit Langem in mir gereift. Lou (Anm.: Devils-Manager Lamoriello) hat nach dem Lockout und meiner Rückkehr aus Russland von meinem Wunsch gewusst. Es ist sehr schwierig für mich, New Jersey zu verlassen, weil es ein großartiger Klub ist.“ Die Devils müssen wegen des Rücktritts bis 2025 jährlich 250.000 Dollar Strafe in den Salary-Cap einberechnen, ersparen sich kommende Saison aber 11,3 Millionen Dollar.

In seinen elf Saisonen in der NHL kam Kowaltschuk auf 848 Spiele, erzielte 428 Tore und scorte 415 Assists. Bei der WM im Mai in Helsinki traf er beim 8:4 gegen Österreich auch ein Mal.