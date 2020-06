Kalte Dusche für die Party-Geher

Kalt stört es, dass Spieler den Verband nach dem Skandal kritisieren. „Ich bin nicht mehr bereit, diese unverschämte und beschämende Vorgangsweise einiger Spieler hinzunehmen.“ Konkret meint er hier Matthias Trattnig, der letzte Woche in einem Interview mit der Kleinen Zeitung sagte: „Es kann nicht sein, dass Spieler in zehn Tagen drei Mal einen Vollrausch haben. Am Ende spielen drei Betrunkene im Powerplay. Mir hat Olympia den Spaß am Nationalteam genommen. Das ist einer der Gründe, warum ich heuer nicht für die B-WM zur Verfügung stehe.“

Sportdirektor Alpo Suhonen sagte dazu im KURIER-Gespräch: „Man sollte eines nicht vergessen: Wer ist der Verband? Es sind die Spieler, die Trainer und die Führung. Es stehen alle in der Verantwortung.“ Von den geouteten Spielern sind nur Altmann und Swette dabei, wenn es am Donnerstag im ersten Test für die B-WM (20. April) in Wien gegen Slowenien geht.