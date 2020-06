Foucault legt sich nicht fest, Gratton sitzt Vertrag aus

Der Transfer von MacGregor Sharp von Schwenningen wurde nichts, da ihn die Deutschen nicht freigeben wollen. Am Montag unterschrieb Danny Bois. Der 31-jährige Mittelstürmer war 2011 mit Salzburg Meister und Sieger der European Trophy. Nach einer Saison als Kapitän in Dornbirn ging Bois nach München. Letzte Woche wurde sein Vertrag bei Sheffield in der britischen Elite Ice Hockey League aufgelöst. Bei den Capitals soll er mit seiner Stärke beim Bully und seinem Einsatz in der Zone vor dem Tor Adam Naglich ersetzen, der wegen eines Bandscheibenvorfalles die Saison vorzeitig beenden muss. Bois wird am Freitag gegen seinen Ex-Klub Dornbirn debütieren.