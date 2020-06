Ex-Capitals-Coach Pokel: "Burnout pur"

Der Coach des neuen Eishockey -Meisters Vienna Capitals Jim Boni praesentiert den Meisterschriftzug auf seiner Kappe nach dem Sieg im siebenten Spiel der "best of seven"-Finalserie am Dienstag, dem 12. April 2005 in Wien. Die Vienna Capitals holen mit 6:2 den Meisterstitel nach 43 Jahren wieder in die Bundeshauptstadt. (AP Photo/Hans Punz)

