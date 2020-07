Capitals schlagen gegen Fehervar zurück

Black Wings Linz - Bozen 2:1 (0:0,1:0,1:1)

Linz, 4.865 Zuschauer

Tore: Lebler (39./PP), Murphy (47./PP) bzw. Schofield (52./PP)

Strafminuten: 4 bzw. 8

Stand in der Serie: 2:1. 4. Spiel am Freitag (19.45 Uhr) in Bozen

Red Bull Salzburg - VSV 4:0 (2:0,1:0,1:0)

Salzburg, 2.934 Zuschauer

Tore: Beach (2.,60.), T. Raffl (20.), Sterling (23./PP)

Strafminuten: 14 bzw. 6 plus 10 McBride

Stand in der Serie 2:1. 4. Spiel am Freitag (19.15 Uhr) in Villach

Fehervar AV19 - Vienna Capitals 2:3 (1:0,0:3,1:0)

Szeksfehervar, 3.485 Zuschauer

Tore: Nemeth (9.), Bartalis (48.) bzw. Iberer (21.), Bois (26.), MacArthur (40./PP)

Strafminuten: 13 bzw. 17

Stand in der Serie: 2:1. 4. Spiel am Freitag (19.15 Uhr, live Servus TV) in Wien

Znaim - KAC 3:6 (0:3,3:2,0:1)

Znaim, 2.812 Zuschauer

Tore: Havlik (22.,24.), Sedivy (26.) bzw. Lundmark (10.,25.), Hundertpfund (15.), Strömberg (19.), Koch (34./PP), Pöck (60./EN)

Strafminuten: 24 plus 10 Nemcik sowie 20 Baca bzw. 26 plus 10 Schuller sowie 20 Jacques

Stand in der Serie: 1:2. 4. Spiel am Freitag (19.15 Uhr) in Klagenfurt.