Die Vienna Capitals haben am Freitag ihren Siegeslauf in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) auch in der neunten Runde fortgesetzt. Die Wiener gewannen mit einem 4:3 (2:0,1:1,1:2) beim Tabellendritten Znaim auch ihr achtes Saisonmatch und verbesserten damit ihren Vorjahresrekord von sieben Erfolgen zu Meisterschaftsbeginn. Saisonübergreifend halten die Caps bei bereits 21 EBEL-Erfolgen.

Eine Abfuhr kassierte hingegen der KAC. Die Kärntner gingen nach ihrem Erfolg zur Wochenmitte in der Champions Hockey League (CHL) in Zagreb mit 1:5 unter.

9. Runde:

KHL Medvescak Zagreb - KAC 5:1 (0:1,2:0,3:0)

Zagreb - Dom Sportova, 4.923

Tore: Mahbod (34.), Aviani (35.), Netik (49.), Poyhonen (51.), Rajsar (59.) bzw. Rheault (10.)

Strafminuten: 10 bzw. 6

Znaim - Vienna Capitals 3:4 (0:2,1:1,2:1)

Znaim, 3.704

Tore: Cip (22., 49.), Mrazek (49.) bzw. Holzapfel (1., 17.), McKiernan (40., 60./PP)

Strafminuten: 12 bzw. 12

Fehervar AV19 - Dornbirner EC 2:1 (0:1,1:0,1:0)

zekesfehervar, 2.965

Tore: Luttinen (38./PP, 56.) bzw. Neubauer (4.)

Strafminuten: 2 bzw. 8

Graz 99ers - Red Bull Salzburg 3:2 (0:0,2:2,1:0)

Eisstadion Graz, 2.311

Tore: Ograjensek (35.), Oberkofler (39./PP), Setzinger (57.) bzw. Pallestrang (37.), Raffl (38.)

Strafminuten: 4 bzw. 8

HC Innsbruck - Black Wings Linz 4:0 (0:0,1:0,3:0)

Innsbruck, 2.000

Tore: Guimond (37.), Spurgeon (46.), Yogan (54.), Schramm (55.)

Strafminuten: 6 bzw. 8