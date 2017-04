Kasachstan hat am Freitagnachmittag bei der Eishockey-WM der Division 1A in Kiew die Chance auf den Aufstieg gewahrt. Die Kasachen gewannen das Duell der beiden Absteiger von 2016 mit Ungarn mit 3:1 und dürfen vor den ausstehenden Partien Polen - Österreich (16.00) und Südkorea - Ukraine (19.30) auf die Rückkehr in die A-WM hoffen.



Allerdings benötigen die Kasachen Schützenhilfe, um das Turnier auf einem der zwei Aufstiegsplätze zu beenden. Falls Österreich nach regulärer Spielzeit und Südkorea gewinnen, bleibt für Kasachstan nur Rang drei.