Beeindruckend und ohne Punkteverlust hatten die Südkoreaner bis Mittwoch bei der WM der Division I in Kiew gespielt. Bis zum Duell mit Österreich. Das Team von Roger Bader war um eine Klasse stärker als die Asiaten und gewann mit einer perfekten Taktik 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

Am Freitag spielen die Österreicher gegen Polen (16 Uhr, ORF Sport+). In diesem Spiel könnten sie aber wieder alles verlieren. Denn sollte Österreich gegen die Polen wie 2016 beim 0:1 keinen Punkt machen, und gleichzeitig Kasachstan (gegen Ungarn) und Südkorea (gegen Ukraine) gewinnen, dann wäre Österreich nur Vierter und würden Südkorea und Kasachstan aufsteigen. Nur mit zwölf Punkten wäre Österreich fix für die A-WM 2018 in Dänemark qualifiziert.

Die Minute 13 brachte Glück

Gegen Südkorea startete Österreich richtig stark. Obwohl Thomas Raffl und Stefan Ulmer trotz Verletzungen spielten, war Österreich in der Defensive sehr wachsam und ließ die Südkoreaner kaum in die Gefahrenzone vor das Tor von Starkbaum. Und in der Offensive konnte die körperliche und technische Überlegenheit ausgenützt werden. Haudum mit einem Schuss ins Kreuzeck (13.) und Lebler nach einem Konter über Hundertpfund (13.) sorgten für einen Doppelschlag. Dann tankte sich Lebler durch drei Gegner hindurch, seinen Querpass versenkte Heinrich (17.). Nach dem erfolgreichen Gestocher durch Komarek (25.) war alles klar und kam keine Gegenwehr mehr. Strong erhöhte am Ende auf 5:0 (50).

WM der Division 1A in Kiew

Österreich - Südkorea 5:0 (3:0,1:0,1:0).

Kiew, Sportpalast, 1500.

Tore: Haudum (13.), Lebler (13.), Heinrich (17.), Komarek (25.), Strong (50.).

Strafminuten: 4 bzw. 6.

Österreich: Starkbaum - S. Ulmer, Kirchschläger; Schumnig, Heinrich; Schlacher, Strong; Duller - Ganahl, Hundertpfund, Lebler; Hofer, Komarek, Th. Raffl; Woger, Rauchenwald, Haudum; M. Ulmer, Obrist, Spannring

Tabelle: 1. Österreich 9/4, 2. Südkorea 9/4, 3. Kasachstan 8/4, 4. Polen 7/4, 5. Ungarn 3/4, 6. Ukraine * 0/4.

*Fixabsteiger