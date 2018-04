Eine Ende mit Schrecken für die Vienna Capitals

Der Meister ist entthront. Die Vienna Capitals scheiterten im Semifinale der Erste Bank Liga mit 1:4 an Bozen. Die Südtiroler fordern im Finale den Sieger aus dem Duell Salzburg – Linz, der somit auch bereits österreichischer Meister ist.

Die Capitals haben ab heute Urlaub. Sie verloren das fünfte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Südtiroler vor 5150 Zuschauern in Kagran mit 1:2. Das Spiel verlief wieder wie auf einer schiefen Eisfläche. Die Capitals führten einen Angriff nach dem anderen aus und hielten die Bozener minutenlang im Verteidigungsdrittel, als wären die Wiener um einen Mann mehr. Schneider, Peter, Nödl und Romig hätten schon vor Bucks Treffer 1:0 (17.) eine komfortable Führung herausschießen können. Mit ihrem zweiten Angriff gaben die Bozener in Minute 18 durch Sointu einen ersten Warnschuss an die Latte ab.

Das 1:1 war schlimmer als ein Eigentor. Caps-Keeper Lamoureux wollte einen Puck sichern, schob in dabei aber durch seine Beine, Monardo schob den freiliegenden Puck über die Linie (23.). Ein Schock für die Wiener. Als Frigo einen gut sichtbaren Schuss ins lange Eck zum 2:1 für Bozen setzte (34.) richteten sich alle Blicke auf Ersatz-Keeper David Kickert. Doch der Wiener bekam den Einsatzbefehl von Trainer Serge Aubin nicht.

Jetzt war die Furcht vor dem frühen Sommerurlaub allgegenwärtig. Den Capitals lief die Zeit davon. Auch, weil Bozen-Keeper Pekka Tuokkola bravourös hielt, und weil jeder Abpraller zu den Südtirolern sprang. Bozen spielte in der Defensive überragend, brachte immer einen Schläger oder einen Körperteil in die Schusslinie der Capitals und wenn nicht, dann war da noch immer Tuokkola, der im Gegensatz zu Lamoureux keine Schwächen zeigte.