Ein Wiener zieht den Caps den Nerv

In der Qualifikationsrunde beginnt alles wieder bei Null. Die Vienna Capitals vergaben in Villach die Chance, eine Vorentscheidung im Kampf um die zwei Plätze im Viertelfinale zu erzwingen. Die Wiener verloren das Spiel in Villach mit 0:1 und wurden damit von den Kärntnern wieder eingeholt.



Das entscheidende Tor erzielte Gerhard Unterluggauer mit einem seiner gefürchteten Schüsse von der blauen Linie (29.). Im Schlussdrittel drängten die Wiener vehement auf den Ausgleich, scheiterten aber immer wieder am gebürtigen Wiener Bernhard Starkbaum im Villacher Tor.



Am Sonntag sind die Capitals spielfrei, am Dienstag empfangen sie Znaim. Die Tschechen besiegten Jesenice mit 4:1.