Villach, Linz, KAC und Salzburg begeistern

Als der KAC im April 2013 das Finale gegen die Vienna Capitals mit 4:0 gewann, analysierte ein Kärntner Journalist ganz trocken: "Die Wiener sind einfach keine Play-off-Mannschaft."

Spätestens 2015 sollte sich das bestätigt haben. Seit dem Gewinn des Semifinales 2013 gegen Salzburg lautet die Wiener Bilanz: ein Sieg bei zehn Niederlagen in Play-off-Spielen. 0:4 gegen den KAC, 1:4 gegen Villach 2014 und 0:2 gegen Fehervar 2015. Am Dienstag gastieren die Wiener im dritten Spiel der Best-of-seven-Viertelfinalserie in Székesfehérvár und sind nicht nur in diesem Spiel Außenseiter, sondern nach dem 0:2-Zwischenstand auch im gesamten Duell. Denn die Wiener verstehen es nicht, mit Nachdruck vor dem Tor der Ungarn für Gefahr zu sorgen.

Einer, der es zumindest immer wieder versucht, ist Danny Bois. Der Kanadier, der erst Ende Jänner zu den Caps kam, fordert: "Wir müssen unser Spiel vereinfachen und jeden Puck zum Tor bringen. Nur so können wir erfolgreich sein." Der 31-Jährige scheut auch vor keinem Scharmützel mit Gegenspielern zurück. "Wir müssen einen Weg finden, Emotionen ins Spiel zu bringen."