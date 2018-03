EBEL-Play-off: Capitals wählen Innsbruck

Das war eine Punktlandung der Vienna Capitals. 52 der 54 Runden in der Erste Bank Liga waren die Wiener Tabellenführer. Am Sonntag holte sich der Meister in einer spannenden letzten Runde die Führung zurück. Die Wiener besiegten Innsbruck 5:1 und überholten Red Bull Salzburg, das gegen den KAC beim 3:2 nach dem Penaltyschießen nicht die notwendigen drei Punkte holte.

Somit durften die Wiener wie im Vorjahr als Erster ihren Viertelfinalgegner auswählen und schnappten sich gleich Innsbruck. „Wir sind aber stärker als letztes Jahr“, warnte Innsbruck-Coach Rob Pallin, obwohl sein Team gerade 1:5 gegen die Caps verloren hatte.

EBEL-Play-off - Viertelfinale Vienna Capitals - Innsbruck Haie Red Bull Salzburg - Dornbirn Bulldogs Black Wings Linz - Medvescak Zagreb KAC - HCB Südtirol

Gute Erinnerung Im Vorjahr hatten die Capitals ebenfalls Innsbruck gewählt und das Viertelfinale mit 4:0 Siegen gewonnen. Der Rest ist Eishockey-Geschichte, denn die weiteren Play-off-Serien gegen Bozen und KAC gewannen die Wiener ebenfalls mit 4:0 und wurden souverän Meister. Platz eins bedeutete nicht nur das Recht auf die erste Wahl, sondern sichert den Capitals bis in ein mögliches Finale Heimvorteil im ersten Spiel.

Den letzten Platz im Viertelfinale schnappte sich übrigens Bozen, das beim 4:2 n.P. gegen Znaim den notwendigen Punkt holte.

Als Zweiter durfte Salzburg wählen und suchte sich Dornbirn aus.

Die Black Wings verloren am Sonntag 2:3 gegen Zagreb. Und Manager Christian Perthaler wählte dennoch die Kroaten als Play-off-Gegner. Gegen die ebenfalls möglichen Bozener hatte es in den vergangenen Jahren extrem spannende und ausgeglichene Play-off-Duelle gegeben. 2014 scheiterte Linz am späteren Meister aus Südtirol.

Somit blieb am Ende dem KAC nur noch Bozen übrig.