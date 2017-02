EBEL: In der Verlängerung holte sich Salzburg den Sieg zurück

Die Bilanz der Vienna Capitals in der Platzierungsrunde ist negativ. Nach dem 3:4 n.V. am Donnerstag in Salzburg haben die Wiener drei der fünf Spiele verloren. Am Donnerstag blieb es spannend bis in die Verlängerung. Die Wiener holten im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand auf. Tessier (42.), Holzapfel (52.) und Pollastrone (54.) brachten die Capitals sogar 3:2 in Führung. Doch entscheidend war dann, dass die Capitals in der 58. Minute im Powerplay nicht mit Nachdruck auf das vierte Tor drückten. Denn kaum war Salzburgs Duncan von der Strafbank zurück, fiel durch den erneut überragenden Thomas Raffl das 3:3. 69 Sekunden vor der Schlusssirene.

Somit fiel der Siegestreffer in der Verlängerung. Und erneut machten die Wiener nichts aus einem Überzahlspiel. Obwohl Herburger auf der Strafbank saß, verwertete Schiechl einen Pass von Raffl zum 4:3 für die Salzburger. Ausgerechnet jener Schiechl, der bis zum Sommer in Wien gespielt hatte.

Linz verliert

Eine überraschende Niederlage musste Linz hinnehmen. Nach dem 2:4 in Innsbruck konnten die Black Wings den Capitals in der Tabelle nicht näher kommen und haben die Tiroler immer noch gute Chancen auf den ersehnten Platz vier.