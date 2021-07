EBEL-Halbfinale

Medvescak Zagreb - EC KAC 2:5 (0:0,1:3,1:2)

Zagreb, 7.000, SR Trilar

Tore: Zanoski (38./SH), Siddall (52./PP) bzw. Tenute (23.), Koch (28./PP), Pirmann (32.), Hundertpfund (53./PP.), Kirisits (58./emtpy net)

Strafminuten: 10 bzw. 14

Endstand in der Serie: 4:1 für den KAC



Liwest Black Wings Linz - Olimpija Ljubljana 5:2 (2:0,2:1,1:1)

Keine-Sorgen-Arena Linz, 3.650 (ausverkauft), SR Berneker

Tore: Oberkofler (3.), Irmen (19./PP), Grabher Meier (34.), Keller (39., 50.) bzw. Vedlin (23., 43.).

Strafminuten: 6 plus 10 Min. Disziplinar Murphy bzw. 12

Endstand in der Serie: 4:1 für Linz



Linz ab Donnerstag, 22. März, in der "best of seven"-Finalserie zuerst daheim gegen den KAC.