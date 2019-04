EBEL-Finale live: Peterson schießt den KAC zum Ausgleich

Die Vienna Capitals empfangen am Sonntag im Auftaktspiel der "best of seven"-Finalserie der Erste Bank Eishockey Liga Rekordmeister KAC. Während es für den Grunddurchgangssieger aus Wien um die dritte Meisterwürde nach 2005 und 2017 geht, peilen die Klagenfurter ihren bereits 31. Titel an, den ersten seit 2013, als man die Caps mit einem 4:0-"sweep" vom Eis gefegt hatte.

Live-Spielstand:

Vienna Capitals - KAC 2:2 (2:0/0:1/0:1)

Tore: 1:0 (11.) Vause, 2:0 (14.) Desousa, 2:1 (23.) Kozek, 2:2 (49.) Petersen.