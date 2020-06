Capitals unterliegen Villach zu Hause 2:4

UPC Vienna Capitals - EC VSV 2:4 (0:2,1:1,1:1).

Wien, 5.150, SR Gebei/ Smetana. Tore: Fortier (28./PP2), Beech (45.) bzw. Hughes (1.), Pewal (20., 53.), Hunter (30./PP). Strafminuten: 19 bzw. 21 plus 10 ( Jarrett). Stand in der Serie: 1:2. Spiel 4 am Freitag in Villach.

HC Bozen - SAPA Fehervar 3:0 (2:0,0:0,1:0). Bozen, 2.000, SR Kaspar/Warshaw. Tore: Tomassoni (17./PP), Sharp (18./PP), Santorelli (47./PP2). Strafminuten: 4 bzw. 12. Stand in der Serie: 3:0. Spiel 4 am Freitag in Szekesfehervar.

HC Znaim - EHC LIWEST Black Wings Linz 3:4 (2:2,0:1,1:1). Znaim, 3.000, SR Dremelj/Erd. Tore: Havlik (5./PP), Blatny (18./PP), Pucher (44./PP) bzw. Moran (11./PP), Lebler (19.), Ulmer (31./PP), Leahy (56.). Strafminuten: 14 bzw. 18 plus Spieldauerstrafe Kozek, Spannring. Stand in der Serie: 1:2. Spiel 4 am Freitag (19.15 Uhr) in Linz.

Red Bull Salzburg - Dornbirner EC 4:3 n.V. (1:2,2:1,0:0 - 1:0). Salzburg, 2.500, SR Trilar/Veit. Tore: Trattnig (15./PP2), Komarek (27.), Fahey (32./PP), Kristler (67.) bzw. Jeitziner (3.), Arniel (12./PP, 22.). Strafminuten: 16 bzw. 20. Stand in der Serie: 1:2. Spiel 4 am Freitag in Dornbirn.