Schwerverletzte in Sölden: Siebenjähriger krachte in Lift-Stütze

Bei drei Skiunfällen in Sölden (Bezirk Imst) sind am Dreikönigstag ebenso viele deutsche Staatsbürger schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Abend mitteilte, befand sich darunter auch ein siebenjähriger Bub, der im Rahmen eines Skikurses am Giggijoch mit hoher Geschwindigkeit in eine gepolsterte Liftstütze geprallt war. Eine 54-Jährige und eine 44-Jährige wurden bei Zusammenstößen mit anderen Skifahrern verletzt.