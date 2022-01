Slalom in Kranjska Gora: Holdener führt, Liensberger in Lauerstellung

In Lauerstellung

Katharina Liensberger präsentierte sich am Tag nach der verpassten Finalqualifikation im Riesenslalom verbessert, die Slalom-Weltmeisterin aus Vorarlberg verlor freilich 0,85 Sekunden, was noch zu Platz fünf hinter der Deutschen Lena Dürr genügte.

„Die Piste ist sicher nicht optimal, die Bedingungen sind sehr unterschiedlich“, sagte Liensberger, „aber es ist fahrbar. Meiner Meinung nach ist es wichtig, einfach sauber zu fahren und die Skier laufen zu lassen.“

Katharina Truppe zeigte elf Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt einmal mehr eine ordentliche Leistung und reihte sich an neunter Stelle ein (+1,41). „Ich hab’ die Piste nicht so schlimm empfunden“, sagte die Kärntnerin aus Altfinkenstein, „man bekommt nicht so viel zurück, ich hab’s als sehr träge empfunden. Aber es ist eindeutig fahrbar, da habe ich schon Schlimmeres erlebt.“

Die niederösterreichischen Katharinas Gallhuber und Huber folgten auf den Plätzen 12 (+1,67) und 13 (+1,82), Marie-Therese Sporer verlor 2,42 Sekunden (Platz 22), Chiara Mair lag 2,53 Sekunden hinter der Bestzeit und war 26. Bernadette Lorenz (+3,76) verpasste die Qualifikation für den zweiten Lauf.

Der zweite Lauf beginnt um 12.30 Uhr.