Die Transfers der heimischen EBEL-Teams

Red Bull Salzburg (Trainer Pierre Page)

Saison 2010/11: Meister



Zugänge: Andreas Kristler (VSV), Daniel Erlich (CAN, Guelph Storm/OHL), Josh Tordjman (CAN, Houston Aeros/AHL), Jeremy Williams (CAN, Connecticut Whale/AHL), Ryan Kavanagh, Dave Labrecque (beide CAN, Shawinigan Cataractes/QMJHL), Johannes Bischofberger ( Dornbirn), Chris Lawrence (CAN, Stockton Thunder/ECHL/Try-out), Markus Schlacher ( Linz), Scott Gudmandson (CAN, University of Wisconsin/ USA/Try-out),

Giffen Nyren (CAN, Utah Grizzlies/ECHL/Try-out), Robbie Earl ( USA, Minnesota Wild)

Abgänge: Reinhard Divis, Mario Fischer, Tyler Holst (alle Vienna

Capitals), Thomas Koch (KAC), Andre Lakos ( Kölner Haie), Marco Pewal (VSV), Daniel Mitterdorfer ( Linz), Artion Konowalow ( Graz), Johan Homberg ( Sarpsborg/NOR), Shaun Heshka, Martin St. Pierre, Ryan

Duncan, Patrick Maier ( Graz 99ers)



KAC (Trainer Manny Viveiros)

Saison 2010/11: Vizemeister



Zu: Thomas Koch (RB Salzburg), John Lammers (CAN, HC Plzen/CZE)

Ab: Sean Brown, Mike Craig, Jeff Shantz



Vienna Capitals (Trainer Tommy Samuelsson/SWE)

Saison 2010/11: Halbfinale/Platz 3



Zu: Trainer Tommy Samuelsson (Färjestad, SWE), Reinhard Divis, Mario

Fischer, Tyler Holst (alle RB Salzburg), Jon Insana ( USA, Iserlohn Roosters/GER), Pat Kavanagh (CAN, Iserlohn Roosters), Wilhelm Lanz ( VEU Feldkirch), Sebastian Stefaniszin (GER-AUT, Nürnberg Ice Tigers), Jonathan Ferland (CAN, VSV), Ross Lupaschek (CAN, Kölner Haie), Filip Gunnarsson (SWE, Färjestad)

Ab: Trainer Kevin Gaudet, Kevin Kraxner (Karriereende), Martin Ulmer

( Lausanne), David Rodman ( Oskarshamn/SWE), Jeremy Rebek ( Belfast),

Jürgen Penker (Nitra/SVK)



VSV (Trainer Mike Stewart)

Saison 2010/11: Halbfinale/Platz 4



Zu: Marco Pewal ( Salzburg), Pierre Luc Sleigher (CAN, Bietigheim Steelers/GER), Nikolaus Hartl ( Zell/See), Kyle Wanving (CAN, HK Poprad/SVK), Craig Weller (CAN, Cardiff Devils/GBR), Lynn Loyns (CAN, Val Pusteria/ITA), Marco Wieser ( New Mexico Mustangs)

Ab: Michael Raffl ( Leksands/SWE), Andreas Kristler ( Salzburg), Gert Prohaska (Karriereende), Jonathan Ferland (CAN, Capitals), Mike Martin ( Frederikshavn/DEN), Marco Zorec ( VEU Feldkirch), Kevin Essmann ( Dornbirn)



EHC Liwest Black Wings Linz (Trainer Rob Daum/neu)

Saison 2010/11: Viertelfinale/Platz 5



Zu: Trainer Rob Daum (CAN), Mike Ouellette (CAN, Graz 99ers), Rob

Hisey (CAN, Bridgeport Sound Tigers/AHL), Daniel Mitterdorfer ( Salzburg), Adrian Veideman (CAN, Iserlohn Roosters/GER)), Justin Kurtz (CAN, Bremerhaven/GER), Marcel Wolf, Patrick Spannring (beide Dornbirn), Brian Lebler ( Elmira Jackals/ECHL), Michael Lebler ( Iowa College), Ralph Nachbaur ( Davos U20), David Rassl (Zug U20/SUI), Curtis Murphy (CAN, Langnau/SUI), Danny Irmen ( USA, HC Bozen/ITA)

Ab: Trainer Kim Collins, Rob Shearer, Brad Purdie, Reid Cashman,

Rich Bronilla, Jason Ward, Markus Schlacher ( Salzburg), Christian Haidinger ( Bregenzerwald)



Graz 99ers (Trainer Mario Richer)

Saison 2010/11: Viertelfinale/Platz 6



Zu: Trainer Mario Richer (CAN, RB Salzburg Farmteam), Dustin van

Ballegooie (CAN, SönderjyskE/DEN), Toni Dahlman (FIN, Wolfsburg), Brett Lysak (CAN, SönderjyskE), Rodi Short (CAN, Feldkirch), Kristof Reinthaler ( Augsburg College/ USA), Max Wilfan (ATSE Graz), Artiom Konowalow (RUS/AUT, Salzburg), Cole Jarrett (CAN, Tohoku Free Blades/JPN), Sebastien Bisaillon (CAN, Wheeling Nailers/ECHL), Guillaume Lefebvre (CAN, Bakersfield Condors/ECHL), Olivier Latendresse (CAN, Bietingheim Steelers/GER), Zdenek Blatny (CZE, HK Trencin/SVK), Patrick Maier ( Salzburg)

Ab: Trainer Bill Gilligan, Mike Ouellette ( Linz), Chris Harand ( Vienna Silver Caps), Stefan Herzog (Karriereende), Nick Kuiper ( Belfast), Darcy Werenka, Jean-Philippe Pare (beide Rouen), Victor Lindgren (ATSE Graz), Florian Iberer ( Dresden), Quinn Hancock (SönderjyskE)