Die Ski-WM begann mit Trainings-Absagen

Um 11.24 Uhr war am Montag klar, dass der Eröffnungstag der 44. alpinen Ski-WM ein ruhiger ist: Nach dem ersten Abfahrtstraining der Herren wurde auch jenes der Damen abgesagt; 40 Zentimeter Neuschnee und Windböen bis 80 km/h waren zu viel, um eine sichere Raserei hoch über St. Moritz garantieren zu können.

Somit gehen die Damen am Dienstag ohne Abfahrtstraining in den Super-G (12 Uhr, live ORFeins). Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Tamara Tippler, Stephanie Venier und Titelverteidigerin Anna Veith bilden das Team in Rot-Weiß-Rot, die Wetterprognosen sind gut. "Schade, das Training hätte es sicherlich leichter gemacht", sagte Anna Veith.

Immerhin: Bis zu den Spezialabfahrten am Wochenende bleiben noch ausreichend Trainingstage.