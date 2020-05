Die Mutprobe von Bormio

In Abwesenheit von Ligety und Hirscher will der Skandinavier Aksel Lund Svindal das Rennen in Bormio nützen, um seine Weltcup-Führung auszubauen. Nach einem Weihnachtsurlaub in Norwegen blieb Svindal (er hat seinen Zweitwohnsitz in Innsbruck) an seinem 30.Geburtstag wenig Zeit, um sich auf der kurvenreiche Anreise nach Bormio ausgiebig feiern zu lassen.

Norweger galten jahrelang als seltene Gäste in Bormio. So hatten Kjetil Andre Aamodt und Lasse Kjus die (so oft von Österreichern dominierte) letzte Abfahrt des Jahres meist ausgelassen, um körperlich gestärkt im Jänner zu dominieren. Svindal und seine aufstrebender Team- und Head-Markenkollege Kjetil Jansrud sind nicht nur größer, sondern auch robuster als ihre ehemaligen Vorbilder.

Für den Top-Athleten Jansrud bedeutet Bormio Neuland. Auch der ÖSV-Hoffnungsträger Florian Scheiber aus dem Ötztal rast zum ersten Mal über die Stelvio, während Max Franz nach seiner Gehirnerschütterung noch schonungsbedürftig ist.

Chefcoach Mathias Berthold verspricht eine Steigerung von Klaus Kröll und Co. Die Gröden-Pleite habe nicht dem Können des ÖSV-Teams entsprochen. Aber dass ein Niederländer schneller war als alle Österreicher, sei natürlich "eine Steilvorlage für die Medien" gewesen.