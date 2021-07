Die Kombinierer als Versuchskaninchen

Nur die Gewehre haben noch gefehlt. Dann wäre die Verwirrung endgültig perfekt gewesen auf den Loipen in Sjusjøen, und die Nordischen Kombinierer wären ernsthaft als verkappte Biathleten durchgegangen. Wo sie doch jetzt auch schon Strafrunden drehen. Richtig: Strafrunden.



Penalty Race heißt der jüngste Einfall des Internationalen Skiverbandes FIS, und der neue Bewerb ist, wie der Name schon sagt, eine Strafe. Das Penalty Race ist die Höchststrafe für jeden, der die Regeln erklären muss. Wer in den letzten Tagen in Lillehammer Athleten und Betreuer nach den Grundprinzipien dieses Wettkampfes befragte, der erntete Achselzucken und fragende Blicke.



Die genauen Details würden den Rahmen dieser Zeitung sprengen, daher die Kurzfassung des Penalty Race: