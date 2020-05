Die Caps haben Lust auf mehr

Da war es wieder, dieses Glücksgefühl, das die Capitals-Fans am Saisonbeginn so schmerzlich vermisst haben. Mit 5:1 wurde der KAC am Freitag aus der mit 7000 Fans ausverkauften Halle geschossen. Dass die Klagenfurter stark ersatzgeschwächt waren, konnte die Wiener Genugtuung nicht schmälern.



Vor dem Auswärtsspiel in Jesenice haben die Capitals Kontakt zur oberen Tabellenhälfte gefunden und könnten heute bis auf den vierten Rang vorstoßen. Die vier Siege in den letzten fünf Runden haben drei Gründe: Erstens sind die Wiener bis auf Rodman und Holst komplett. Zweitens hat sich die Defensivleistung verbessert. Und drittens ist seit dem 9:2 gegen Znaim das Selbstbewusstsein wieder hergestellt.



Dass Tormann Reinhard Divis in den letzten drei Spielen nur drei Gegentore erhalten hat, interessierte ihn selbst nicht: "Das sind Statistiken für euch Journalisten. Mich interessiert nur der Erfolg. Wenn ich nur 50 Prozent der Schüsse halte und meine Mannschaft jedes Spiel gewinnt, ist mir meine Statistik auch egal. Ich habe jetzt elf Partien gespielt und nur drei verloren. Das ist wichtig."



Capitals-Trainer Tommy Samuelsson muss seine Spieler nach dem emotional aufreibenden Erfolg gegen den KAC auf den Alltag in Jesenice vorbereiten: "Das ist in dieser Woche die größte Herausforderung. Wir werden genauso analysieren, warum wir gewonnen haben, wie wir davor Niederlagen analysiert haben."