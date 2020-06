Die Capitals von Laibach kalt erwischt

In Wien gaben die Capitals von Beginn an den Ton an, hatten ein Chancenplus und deutlich mehr vom Spiel, die Gäste aber das Glück auf ihrer Seite. Ende des ersten Drittels brachte Degon Ljubljana im Powerplay in Führung (19.), im weiteren Verlauf wurde das Duell immer ruppiger - auch weil die Schiedsrichter zu hart spielen ließen. Music sorgte im Finish mit seinem Doppelpack (55., 60./EN) für die Entscheidung, Foucaults zwischenzeitlicher Anschlusstreffer (59.) konnte nichts mehr an der siebenten Caps-Niederlage in den jüngsten acht Partien ändern.

Innsbruck bleibt unter Coach Christer Olsson indes der Angstgegner des KAC. Gegen seinen Ex-Club feierte der Schwede beim Auswärts-4:1 den dritten Sieg im dritten Saisonduell. Nach dem 0:2 gegen Schlusslicht Ljubljana war es die zweite KAC-Pleite gegen einen Nachzügler en suite. Die Innsbrucker setzten erfolgreich auf Konter, hatten einen starken Schlussmann Munro und glänzten mit Effizienz. Der KAC war wohl optisch überlegen, aber ebenso schwach im Abschluss wie im Powerplay - ein für Klagenfurter Verhältnisse seltenes Pfeifkonzert war die Folge.