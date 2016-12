Die Capitals gewinnen auch in Linz

Der Grunddurchgang in der Erste Bank Liga verkommt zu einer Machtdemonstration der Vienna Capitals. Die Wiener siegten am Mittwoch bei Verfolger Linz mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) und haben acht Runden vor dem Ende in der Tabelle bereits zwölf Punkte Vorsprung auf die Linzer. Erster Verfolger der Capitals ist wieder Meister Salzburg. Die Red Bulls setzten sich beim Freiluftspiel vor 4253 Fans in Budapest gegen Fehervar dank eines fulminanten Schlussdrittels mit 8:2 durch (2:2, 0:0, 6:0).

Die Black Wings gingen in der mit 4865 Zuschauern ausverkauften Keine-Sorgen-Arena durch Lebler 1:0 in Führung (11.). Doch über weite Strecken des Spiels fanden die Linzer kaum Lücken in der Defensive der Wiener, die bis auf den verletzten Wukovits den gesamten Kader einsetzen konnten.

Den Ausgleich (12.) und die Führung erzielte Pollastrone (39.), Holzapfel traf in der Schlussminute ins leere Linzer Tor. Die Wiener gewannen somit drei der vier Saisonduelle mit Linz und empfangen bereits am Donnerstag in Kagran Dornbirn.

Klagenfurt mit dem 11. Sieg in Serie

Der KAC gewann das Derby beim VSV mit dem elften Sieg in Folge 2:1 und hält den Lokalrivalen mit zehn Punkten auf Distanz. Der VSV wird sich mit der Teilnahme an der Qualifikationsrunde anfreunden müssen. In Graz drehten die 99ers einen 2:3-Rückstand gegen Dornbirn im Schlussdrittel in ein 6:3.

Ergebnisse der 36. Runde:

Liwest Black Wings Linz - UPC Vienna Capitals 1:3 (1:1,0:1,0:1).

Linz, 4.865. Tore: Lebler (11.) bzw. Pollastrone (12., 39./PP), Holzapfel (60./empty net). Strafminuten: 8 bzw. 4.

Moser Medical Graz 99ers - Dornbirner EC 6:3 (1:2,1:1,4:0).

Graz, 2.287. Tore: Pirmann (18.), Brophey (25., 47., 56.), Pöck (50.), McLean (50.) bzw. Connelly (3./SH), Arniel (16./PP), D'Alvise (32./PP). Strafminuten: 12 bzw. 12.

VSV - KAC 1:2 (1:0,0:2,0:0).

Villach, 4.500. Tore: Latendresse (9.) bzw. Harand (24.), Lundmark (28.). Strafminuten: 8 bzw. 10.

Bozen – Innsbruck 6:4 (4:1, 1:2, 1:1).

Bozen, 3.987. Tore: Bernard (5.), Insam (12.), Kearney (15., 23.), Oleksuk (19.), Reid (59./empty net) bzw. Smith (2., 23.), Sedivy (28.), Lammers (55./PP).

Fehervar - Red Bull Salzburg 2:8 (2:2, 0:0, 0:6).

Budapest (Freiluftspiel), 4.253.. Tore: Koger (5., 16./PP) bzw. Cijan (5.), Herburger (15./PP), Welser (42./PP), Trattnig (45., 50.), Raffl (49., 54.), Duncan (59./PP).

Laibach – Znaim 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).