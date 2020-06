Deutschland will Russland schlagen

Russland hat sich mit zwei souveränen Siegen für die Partie am Dienstag gegen Deutschland (20.15/ live Sport 1) warmgeschossen. Am Sonntag besiegten die russischen Superstars um NHL-Topscorer Jewgeni Malkin in Stockholm Norwegen 4:2. Unter anderem traf auch Pawel Datsjuk von den Detroit Red Wings. "Wir haben nicht gut, sondern normal gespielt", befand Sbornaja-Coach Zinetula Biljaletdinow.

Am Samstag hatte der 25-fache Rekordweltmeister Lettland mit 5:2 besiegt. Damit führt Russland die Gruppe B nach dem zweiten Spieltag mit sechs Punkten vor Gastgeber Schweden an.