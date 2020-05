Der Winter hat begonnen

Es ist viel Schnee gefallen in den chilenischen Anden, weshalb heuer nicht an nacktem Geröll vorbeigerast werden muss. Aber das Risiko ist trotzdem größer als bei Weltcuprennen, zumal die Trainingspisten nie so perfekt mit Netzen abgesichert werden können und im Verletzungsfall der Weg von Portillo in die dreieinhalb Autostunden entfernte Hauptstadt Santiago dramatisch lang werden kann. Aber so weit dürfen Rennläufer nie denken.



Die ÖSV-Abfahrer wohnen in 2800 Metern Höhe, Tür an Tür mit ski-narrischen Vertretern des amerikanischen Geldadels. Von denen werden pro Bett und Nacht 300 Euro verlangt. Für ÖSV-Stammgäst' geben's die Chilenen billiger.



In Feuerland indes gelten die Franzosen als Platzhirschen. Heuer dürfen dort, am südlichsten, windverblasenen Zipfel Südamerikas, erstmals auch Österreichs Riesenslalomspezialisten auf Kunst- und Naturschnee trainieren. "Als Weltcup-Vorbereitung ideal", meldet ÖSV-Trainerroutinier Rainer Gstrein. Für einen Skiurlaub würde er Ushuaia einem Europäer aber nie empfehlen.