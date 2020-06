Der Teamchef will die Verlängerung

"Es ist eine Überraschung, dass wir das geschafft haben", sagt Viveiros stolz. Aber, "es war auch verdient. Wir haben immerhin vier Spiele gewonnen. Und das Slowenien-Spiel war eigentlich unser bestes". Überraschend war es deshalb, weil Österreich nach 20 Absagen mit zehn WM-Debütanten spielte und Spieler verantwortungsvolle Aufgaben übernahmen, die sie nicht einmal bei ihren Klubs bekommen. Viveiros: "wir wussten nicht, was wir erwarten konnten. Aber viele sind über ihre Grenzen hinausgegangen."

Wie es mit dem Teamchef weitergeht, ist offen. Nach dem Saufskandal von sieben Spielern in Sotschi gingen viele davon aus, dass der Vertrag von Viveiros nicht verlängert wird. Doch der in Alberta geborene Austro-Kanadier hat die junge Mannschaft sehr gut eingestellt. Und seine Erfolge hören sich gut an: "Ich will nicht, dass nach dem schwarzen Abend in Sotschi alles schlecht geredet wird. Wir sind zwei Mal aufgestiegen, und bei der A-WM sind wir nur deshalb abgestiegen, weil Russland gegen Frankreich verloren hat. Ich sehe ein gute Entwicklung." Deshalb würde der 48-Jährige gerne weitermachen. "Das ist keine Arbeit für mich. Es ging mir auch nie ums Geld. Ich bin einfach ein echter Österreicher." Verbandsboss Dieter Kalt blockt ab: "Zuerst werden wir im Präsidium mit Sportdirektor Alpo Suhonen diskutieren."

Eile gibt es keine.