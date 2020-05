Der neue Jungbrunnen der Capitals

So sieht es also aus, das neue System der Vienna Capitals unter dem schwedischen Meistercoach Tommy Samuelsson.



Beim 4:2 in Graz gab es gegenüber der Ära von Kevin Gaudet eine neue Philosophie. Zum Beispiel: Der 22-jährige Mario Fischer spielte nach dem Ausfall von Torjäger Fortier im ersten Sturm und blieb dort sogar im Powerplay.



Weiters gab es eine vierte Linie mit den Farmteamspielern Mario Seidl und Christoph Draschkowitz. Letzterer war gar nicht für Einsätze bei den Profis eingeplant, wurde aber für seine gute Leistung im Test des Zweitligateams belohnt. Auch in Samuelssons ersten Worten nach dem Sieg in Graz bekamen die Youngsters eine große Rolle: "Ich bin mit allen zufrieden. Aber ein Extraplus bekommen die Jungen."



Ob das Risiko ihres Einsatzes bei einem Zwei-Tore-Abstand nicht zu groß gewesen sei? "Sie haben bei ihren drei, vier Einsätzen pro Drittel den Top-Spielern Luft gemacht. Wann sollen sie spielen, wenn nicht in der ersten Runde?", fragte der 51-Jährige zurück.