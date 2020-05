Das Yukon-Protokoll

12. Jänner, 22:39 Uhr: Wir sind nach knapp elf Stunden endlich in Vancouver gelandet. Hab kapiert: Economy ist die neue Bezeichnung für "Holzklasse". Doch der Anflug entschädigt. Angezuckerte Berggipfel zum Greifen nah. Und fünf Grad warm ist es auch noch. Haben also noch keinen Kälteschock erlebt.

12. Jänner, 11:45 Uhr: Boarding Flight LH 492 to Vancouver: Es wuselt im Flieger. Auf dem Weg zum Sitzplatz hört man ständig die Worte "Challenge", " Yukon", " Fulda" und "Dawson".



12. Jänner, 11:30 Uhr: Eine gute und eine schlechte Nachricht - die erfreuliche: das österreichische Team ist komplett. Angie Hohenwarter ist zwar "hart in Frankfurt gelandet", aber bester Laune. Die schlechte: ein Yukon-Kenner meint, Internet und Handyempfang ist selten. Wie selten und wie es die Berichterstattung beeinflussen wird, kann er aber nicht sagen. Die Route der Challenge ändert sich jedes Jahr.

12. Jänner, 09:12 Uhr: Die Fulda Challenge hat noch nicht mal richtig begonnen. Martin Zach plant trotzdem schon sein nächstes Abenteuer. Im Juli will er mit den Ex-Fulda-Challenge-Teilnehmern Florian Grasl und Christoph Forstner nach Peru. Die drei wollen den 6768 Meter hohen Huascarán und den 5947 Meter hohen Alpamayo besteigen. Letzter ist laut Martin der "der schönste Berg der Welt".

12. Jänner, 08:07: Angenehmer Flug, aber jetzt knapp vier Stunden Wartezeit...

12. Jänner, 06:02 Uhr: "Please turn off all your electronic devices". Yes Ma`am. Melde mich wieder aus Frankfurt.

12. Jänner, 04:31 Uhr: Hab gerade Martin Zach vom österreichischen Team getroffen. Definitiv kein Morgenmuffel, er strahlt schon vor Sonnenaufgang. Ich hab die Nacht zum Glück durchgemacht...

12. Jänner, 03:45 Uhr: Die Fulda Challenge startet mit einer Taxi-Fahrt. Ziel: Wien Schwechat. Dann geht`s weiter über Frankfurt und Vancouver nach Whitehorse.