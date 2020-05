Das rot-weiß-rote Tennis-Jahr

Tamira Paszek hatte ihre Sonnentage geballt im Juni: Nachdem die Vorarlbergerin in der ersten Saisonhälfte nur in Indian Wells und Straßburg die erste Runde überstehen konnte, feierte sie in Eastbourne auf Rasen nach Abwehr von fünf Matchbällen gegen Angelika Kerber ihren dritten Turniersieg auf der WTA-Tour.

Beste Voraussetzungen für Wimbledon. Und tatsächlich - in der ersten Runde setzte sich Paszek gegen die als Nummer sieben gesetzte Belgierin Caroline Wozniaki durch, warf in der zweiten Runde die Französin Alize Cornet aus dem Bewerb, besiegt in Runde drei Wozniakis Landsfrau Yanina Wickmayer und erreichte schließlich mit einem 6:2, 6:2 über die Italienerin Roberta Vinci die Runde der letzten acht. Da allerdings war sie gegen Viktoria Azarenka chancenlos.

Entsprechend groß waren die Hoffnungen für das ebenfalls in Wimbledon stattfindende Olympische Tennis-Turnier - sie sollten schnell enttäuscht werden: Schon in der ersten Runde war gegen Cornet, die sie an selber Stelle zwei Wochen zuvor noch mit 6:1, 6:2 vom Platz gefegt hatte, Endstation. Bei den US-Open war Paszek erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand Slam gesetzt, scheiterte aber in der ersten Runde klar an Wolha Hawarzowa.