Das Abenteuer Eishockey-WM begann im Kleinbus

Auch logistisch ist das Turnier in Kopenhagen und Herning ein Gewinn. Wer schon einmal eine Eishockey-Tasche gesehen oder gehoben hat, der weiß, was der Transport eines 27-köpfigen Teams bedeutet. Weil Österreichs Spielort Kopenhagen auf der Straße gut zu erreichen ist, verzichtete der Verband auf eine Fluganreise für das gesamte Material. Nur die Spieler fliegen am Mittwoch Nachmittag nach einer letzten Pressekonferenz in Wien mit ihrem Privatgepäck nach Kopenhagen. Wenn sie ankommen, sollte ihre Ausrüstung schon dort sein.

Denn diese wurde die knapp 1100 Kilometer mit dem Bus in den Norden gebracht. Nach dem letzten Training in Wien wurde gepackt und alles in einen VW-Bus und einen Anhänger gestopft. Es war eine Meisterleistung im Schlichten: Jeder der 27 Spieler hat eine Eishockey-Tasche mit seiner persönlichen Ausrüstung wie Schulterschutz usw. gepackt. Weiters sind vier große Taschen mit zirka 200 Schlägern dabei. Spielmacher Konstantin Komarek hebt den Schnitt und sagt schmunzelnd: „Ich habe alleine immer acht bis neun Schläger dabei.“ Dazu kommen drei Kästen mit den Trocknern für die Handschuhe, die sonst bis zum nächsten Training oder Spiel feucht bleiben würden. Handschuhe und Helme sind in weiteren drei großen Taschen an Bord. Für das Leben in der Spielerkabine sind natürlich auch eine Kaffeemaschine, eine Saftmaschine und zwei Ventilatoren gegen die Feuchtigkeit ganz wichtig.