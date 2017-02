Die Rolle der Favoritin ist vergeben an Lara Gut. Die Rolle der Außenseiter nehmen die Österreicherinnen gerne an. Im Super-G (12.00/live ORFeins, ZDF, SRFzwei, Eurosport) wäre eine Medaille für eine Österreicherin eine Überraschung.

Das wissen auch Titelverteidigerin Anna Veith, Nicole Schmidhofer und die drei Debütantinnen Stephanie Venier, Tamara Tippler und Christine Scheyer.

"Die Vorfreude ist riesengroß, eine WM war ein Jugendtraum von mir", sagt Stephanie Venier. Nun steht die 23-jährige Tirolerin unmittelbar vor der Erfüllung des Traumes. Erst heuer fuhr die Speed-Spezialistin mitten in die Weltspitze. Ihre Leistungen krönte sie vorerst mit Rang zwei im Super-G von Garmisch-Partenkirchen hinter Lara Gut. Auch die Strecke in St. Moritz mit vielen Wellen sollte ihr liegen.

Im letzten Moment

Tamara Tippler rutschte per Trainerentscheid im letzten Moment ins Aufgebot. Die Obersteirerin wurde im Dezember von einer Knieverletzung gebremst. Das lädierte Knie wird nun von einem Strumpf gestützt und sollte halten. "Für mich spricht, dass ich immer voll attackiere", sagt sie. Die 25-Jährige spricht von "vielen neuen Eindrücken" und wird etwas nachdenklich, wenn sie an die Konkurrenz denkt: "Jede, die hier ist, hat viel trainiert. Aber wenn ich weiterkommen will, muss ich noch mehr tun als die anderen. Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Job."

"Völlig schmerzfrei" ist nach ihren Kniebeschwerden Christine Scheyer. Sie gewann heuer die Abfahrt in Zauchensee und verspricht, "auch im Super-G schnell fahren zu können". Nicole Schmidhofer startet in ihr drittes WM-Rennen. Die 27-Jährige sieht die Favoritenrolle nicht vergeben: "Zehn bis 15 können gewinnen."