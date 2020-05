Craig macht dem VSV Hoffnung

Es klingt zwar antiquiert, hat aber noch immer Gültigkeit , das "Er kam, sah und siegte" - Mike Craigs Einstand in Villach waren zwei Assists zum 4:2 der Adler, deren Sturzflug (acht Niederlagen am Stück) jäh gebremst wurde.



Craigs "Opfer" waren die Vienna Capitals, sein Ex-Klub. Sie sind so etwas wie der Lieblingsgegner des VSV: Am 16. September hatte man mit dem 4:3 in Wien den letzten Sieg gefeiert, jetzt gelang der erste Heimerfolg überhaupt.



Der Held war müde. "Im letzten Drittel habe ich bereits schwere Füße gehabt", gestand der 40-Jährige. "Aber der erste Schritt in eine bessere Villacher Zukunft ist getan." Der zweite soll heute in Znojmo folgen. Aber vor den Tschechen sei gewarnt, denn sie haben Tabellenführer Linz die erste Heimniederlage zugefügt.