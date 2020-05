Countdown für die Jugend-Winterspiele

Es gibt einfach kein Entrinnen. Ob man nun will, oder nicht: Früher oder später läuft man in Innsbruck immer dem Yoggl über den Weg. Der Yoggl, ein Gamsbock in bunter Latzhose, lacht von Plakatwänden, steht an Kreuzungen und neulich war er sogar zu Gast beim Bundespräsidenten.



So soll Yoggl, das offizielle Maskottchen, auf ein historisches Sport-Ereignis einstimmen, das in 101 Tagen in Innsbruck über die Bühne gehen wird. Auch wenn darüber drei Monate vorher noch kaum jemand genau Bescheid weiß.