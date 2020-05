Cool, frech, Olympia

"Mit 1600 Betten sind wir momentan Österreichs größtes Hotel", berichtet Dorf-Manager Christoph Müller. Wo einst "Soldaten Fußball spielten, werden in nächster Zeit die Athleten und Betreuer verpflegt."



Doch Mittwoch waren Kamerateams und Journalisten aus aller Welt auf der Jagd nach den besten Motiven. "Viele aus unserem Team sehen zum ersten Mal Schnee (wie etwa die Eishockey- oder Curling-Spieler, Anm.), und dann präsentiert sich Tirol so tief verschneit", freut sich eine australische Trainerin und reicht das Mikro an Schützling Thomas Waddell weiter. "Es ist toll hier in Innsbruck und das Dorf ist auch super", sagt der 16-Jährige mit hochrotem Kopf. Der Bursch fühlt sich in der Ski-Halfpipe eben bedeutend wohler als vor einer Journalistenmeute.



Indes in der Maria-Theresien-Straße: Zig Arbeiter lassen eine riesige Veranstaltungsfläche für die allabendlichen Konzerte in den Himmel wachsen. Vor dem blauen Container am Beginn der Straße bildet sich eine Schlange. "Der Andrang ist groß. Vor allem Tickets für die Freestyle-Bewerbe oder Eishockey sind heiß begehrt", weiß das Mädel hinter dem Schalter.



"Am Dienstag kann ich nicht, da muss ich arbeiten", meint Lisa Deli zu ihrer Freundin Tina Gartner. Die Kitzbühelerinnen brüten über dem Programmheft. "Die Spiele sind schon lässig und wir werden uns auch ein paar Bewerbe anschauen. Aber ohne die Veranstaltung hätte uns auch nichts gefehlt."