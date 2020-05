Caps stellen auf 2:0

Während die Capitals mit einem Schlittschuh im Halbfinale stehen, herrscht in den drei anderen Serien beim Stand von 1:1 Hochspannung: Meister Linz siegte in Villach 3:2, Graz fertigte daheim den KAC 5:1 ab und Salzburg rang zu Hause Zagreb 4:3 nach Verlängerung nieder.



Nach der Heimpleite zum Auftakt starteten die Linzer in Villach wild entschlossen. Bereits nach elf Sekunden stellte Irmen auf 1:0 für die Gäste. Das war der Startschuss für eine rasante und emotionsgeladene Eishockey-Gala, die Torszenen am laufenden Band zu bieten hatte.

Villach konnte sich auch in Spiel zwei der Serie auf Hughes verlassen. Nach einem Tor und zwei Assists in Linz brachte der 25-jährige Kanadier den VSV mit zwei Powerplay-Treffern (6., 30.) in Führung. Doch die Linzer drehten den Spieß neuerlich um, Tore von Baumgartner nach katastrophalem Altmann-Schnitzer (41.) und Engelhardt (53.) sorgten für den 1:1-Ausgleich in der Serie.