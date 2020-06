Caps siegen, Debakel für KAC

Die Vienna Capitals, der VSV und Znojmo führen nach der 2. Runde am Sonntag die Tabelle der Erste Bank Eishockey Liga mit je zwei Siegen an.



Die Capitals kamen inklusive der European Hockey League schon zu ihrem fünften Sieg in Folge, den sie allerdings erst im Schlussdrittel fixierten.



Fehervar ging im Powerplay in Führung (19.), im Mittelabschnitt gelang den Gastgebern auch in zehnminütiger Überlegenheit der Ausgleich nicht. Tony Romano blieb es vorbehalten, bei seinem Debüt das 1:1 zu fixieren (42.) und danach schossen Zdenek Blatny (50.) und Francois Fortier mit ihren Toren innerhalb von 2:19 Minuten die Wiener zum Sieg.



Der VSV verdankte den Erfolg bei den Graz 99ers vor allem Mario Altmann, der in der 62. Minute mit seinem dritten Treffer den Sieg nach Verlängerung sicherstellte.



Meister Linz rehabilitierte sich eindrucksvoll für das Auftakt-1:2 gegen den KAC. Gegen Ljubljana gerieten die Black Wings zwar 0:1 in Rückstand (5.), zogen aber bis zur 34. Minute auf 7:1 davon. Den Ausgleich erzielte Neuzugang Brett Engelhardt mit seinem ersten EBEL-Tor, Patrick Leahy trug sich als einziger - jeweils im Powerplay - doppelt in die Schützenliste ein. Nach Tor sieben spielte Linz nicht mehr mit letztem Nachdruck.



Vizemeister KAC kam nach dem Auswärtssieg in Linz in Znojmo mit 0:5 unter die Räder. Die Entscheidung fiel in Drittel eins, als Peter Pucher, Jan Seda und David Bartos binnen 101 Sekunden von 0:0 auf 3:0 stellten (17.). Seda und Pucher legten im Schlussabschnitt noch nach. Znojmo hatte zum Auftakt schon in Salzburg 3:1 gesiegt.