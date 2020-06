Capitals verlieren Freiluftspektakel

Dass eine solche Veranstaltung möglich wurde, bedurfte auch des Mutes von Zagreb. Manager Markoantonio Belinic bezifferte den finanziellen Aufwand seines Klubs mit 350.000 Euro. "Nachdem beide Spiele mit 7000 Zuschauern fast ausverkauft waren, schaut auch ein Gewinn für uns heraus."

Und damit haben die Kroaten schon gewonnen. Die Bilder der beiden Spiele gingen zumindest in der nördlichen Hemisphäre um die Welt. Sogar der amerikanische Sender CNN war bei den Gladiatorenspielen.

Veranstaltet wurde das Eishockeyfest an der Adria von CM Sports, einer Sportagentur aus der Schweiz, an der Ex-Skiläufer Jure Kosir beteiligt ist. Dank der Zusammenarbeit mit der Agentur gilt Zagreb als einer der innovativsten Klubs Europas. Die Fans danken es und kommen in Scharen. Mit einem Schnitt von 8835 Zuschauern lagen die Kroaten auf Platz 12 der populärsten Eishockeyklubs in Europa.

Leider aus österreichischer Sicht sind die Kroaten in der Erste Bank Liga auf Abschiedstournee. Zu 95 Prozent nimmt Zagreb in der kommenden Saison an der russischen KHL teil – die zweitstärkste Liga der Welt.

Seit zwei Wochen spielt auch Slovan Bratislava in der KHL. Dass Liga-Sponsor Gazprom mit einer russischen Legendenmannschaft in Pula war, ist kein Zufall. "Wir müssen den nächsten Schritt machen", sagte Belinic und fügt grinsend hinzu: "Die KHL ist für uns so realistisch wie die NHL für Salzburg." Es fehlt offenbar noch etwas vom 15-Millionen-Dollar-Budget, das von der KHL gefordert wird.