Capitals: McKiernan, Tessier und Vause bleiben

Nach der Gala im Wiener Rathaus am Donnerstag verstreuten sich die Spieler von Meister Vienna Capitals in alle Richtungen. Zuvor gab es aber noch Gespräche zu Vertragsverlängerungen. Einige Spieler sind bereits seit ein paar Wochen weiter an den Verein gebunden, weil die Capitals vorzeitig Optionen gezogen haben. Dies war zum Beispiel bei Rafael Rotter schon Ende Februar der Fall, Tormann Jean-Philippe Lamoureux hat schon vor längerer Zeit einen Vertrag bis 2019 unterschrieben. Besonders wichtige Unterschriften kamen auch von Kelsey Tessier, Taylor Vause und Ryan McKiernan, die im Play-off außerordentliche Leistungen brachten.

Kampf um Kickert

Nach der Vertlängerung von Tormann Lamoureux bleibt abzuwarten, wie sich David Kickert entscheidet. Der 23-jährige Wiener hatte im Finale Lamoureux aus dem Tor gespielt. Mittlerweile hat er Angebote von Wien und Klagenfurt, wo Tormann-Trainer Reinhard Divis um den Wiener mit einem gleichberechtigten Platz neben Daniel Madlener wirbt. Divis ist auch Goalie-Coach beim Nationalteam in Kiew, wo Kickert statt Madlener die Nummer zwei im Kader hinter Bernhard Starkbaum wurde. Kickert kündigte vor der Abreise nach Kiew an, sich erst nach der WM entscheiden zu wollen. Der Wiener ist abgesehen von seinen Leistungen auch deshalb so wertvoll, weil er kommende Sasion noch null Punkte im Punktesystem für die Kaderzusammenstellung, aber keine Ablöse mehr von 30.000 Euro für ligainterne Transfers für Eigenbauspieler kostet.

Capitals-Grundkader 2017/2018

Torhüter: Jean-Philippe Lamoureux

Abwehr: Ryan McKiernan, Dominic Hackl

Angriff: Julian Großlercher, Felix Maxa, Benjamin Nissner, Rafael Rotter, Kelsey Tessier, Taylor Vause, Ali Wukovits