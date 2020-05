Capitals: "Man kann nicht glücklich sein"

Villach gegen Wien, Not gegen Elend könnte man vor dem Duell am Freitag glauben, wenn man sich die Tabelle ansieht. Die Kärntner reagierten nach dem schlechten Start und verpflichteten Mike Craig, der letzte Saison beim KAC Top-Torjäger war. Der 40-jährige Kanadier wird am Freitag erstmals das VSV-Trikot tragen.



Bei den Capitals herrscht trotz des schwachen Starts Ruhe. Sportdirektor Martin Platzer erklärt: "Natürlich kann man nicht glücklich sein. Aber es gibt so viel Positives, dass ich mich über Kritik nur wundere. Man darf jetzt nicht hysterisch werden." Sehr gefällt ihm zum Beispiel die Österreicher-Linie: "Nageler, Ofner, Pinter machen in fast jeder Partie ein Tor. Das ist die beste dritte Linie der Liga. Es gibt viele Junge, die regelmäßig spielen, und zuvor nicht die Chance bekommen haben."