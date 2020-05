Capitals fühlen sich betrogen

Im Kabinengang der Vienna Capitals wurde es am Sonntag so richtig laut. Nach dem 2:3 n.P. gegen Graz zum Auftakt der Play-off-Qualifikation kam es zu Schreiduellen zwischen den Caps-Spielern Bjornlie und Gratton mit ihren siegreichen Kontrahenten.



Was war passiert?



Die Capitals spielten eine ihrer besten Partien in dieser Saison. Sie führten nach fünf Minuten 1:0 durch Fortier, nach dem Ausgleich durch Lysak (8.) gingen sie durch Ferland 2:1 in Führung (16.). Doch sie erzielten trotz vieler guter Chancen keine weiteren Treffer. Vier Mal hämmerten die Wiener die Scheibe nur an die Latte oder die Stange.



Egal. Die Grazer kamen nur vereinzelt zu Torchancen. Doch im Laufe der Partie drängten sich der ungarische Referee Peter Gebei und sein slowenischer Partner Igor Dremelj immer mehr in den Mittelpunkt. In der Schlussphase kam es zu einer kleinen Rempelei zwischen Robinson und dem Grazer Bissaillon, Gebei schloss nur Robinson aus. Im anschließenden Powerplay traf Lefebvre zum 2:2 (58.). Spieler fielen wie Mikadostäbe über das Eis, weil die Referees die Partie längst nicht mehr unter Kontrolle hatten. "Sie haben Fouls plötzlich nur noch bei uns gesehen", ärgerte sich Capitals-Tormann Reinhard Divis. Und der Wiener, der zwei Mal im Torraum attackiert worden war, ohne dass die Caps in Überzahl kamen, legte nach: "Uns wurde von den Schiedsrichtern der Sieg gestohlen. Das war peinlich und eine Verarschung."