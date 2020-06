Black Wings gewinnen in Klagenfurt 3:2

Dazu kam noch, dass Linz-Keeper Alex Westlund so richtig warm geschossen war. Er war jener Rückhalt, den der KAC am Donnerstag in Chiodo hatte.

Daher konnten die Black Wings auch jene Taktik spielen, die sie bestens beherrschen – hinten dicht machen und auf den Konter lauern. Danny Irmen sorgte für das 3:1 (48.).

Etwas mehr als zwölf Minuten hatte der Rekordmeister noch Zeit, das Spiel wie am Donnerstag zu drehen. Der Anschlusstreffer gelang auch im Powerplay durch Dieter Kalt (57.). Da hatte Chiodo bereits einem sechsten Feldspieler Platz gemacht. Doch für mehr reichte es nicht. Linz ging als verdienter Sieger vom Eis.

Die Black Wings haben jetzt wieder alle Trümpfe in der Hand, denn sie haben ein Heimspiel mehr. "Wir lagen auch gegen die Vienna Capitals mit 0:1 zurück und sind aufgestiegen", zog Trainer Rob Daum einen Vergleich mit dem Viertelfinale. Spiel drei findet am Dienstag in Linz (20.30 Uhr) statt.

KAC - Black Wings Linz 2:3 (1:2,0:0,1:1)

Klagenfurter Stadthalle, 5.100 (ausverkauft), SR Trilar/Veit

Tore: Spurgeon (15.), Kalt (57./PP) bzw. Lebler (11./PP), Baumgartner (17.), Irmen (48.)

Strafminuten: 4 bzw. 10

Stand in der Serie: 1:1.

Nächstes Spiel am Dienstag in Linz (20.15 Uhr/live ServusTV).