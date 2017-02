Österreichs Biathlon-Herren haben sich bei der Heim-WM in Hochfilzen in der Staffel die Bronze-Medaille gesichert. Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder und Dominik Landertinger liefen hinter der unantastbaren Siegerstaffel aus Russland und dem französischen Team um Dominator Martin Fourcade wie 2005 ebenfalls in Hochfilzen auf den dritten Rang.

Zu Beginn der Schlussrunde lag Landertinger mit Fourcade gleichauf, musste jedoch nach einem Nachlader gegen den entfesselt schießenden Simon Schempp um Rang drei laufen. Mit einem Kraftakt beim letzten großen Anstieg legte Landertinger dann die entscheidenden Meter zwischen sich und seinen deutschen Verfolger und sicherte so die Medaille vor heimischem Publikum.

An der Spitze war die russische Staffel dank des brillanten Schlussläufers Anton Shipulin unantastbar. Simon Eder hatte seine Runden unmittelbar hinter Russlands Anton Babikov beendet, Shipulin sicherte dann mit einer sicheren Schussleistung und vor allem einer hervorragenden Leistung in der Loipe die Goldmedaille für Russland.