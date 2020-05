Biathlon-Volltreffer ins Herz der Fans

Einschalt-Quoten im TV, Zuschauerzahlen, Preisgelder – in allen Bereichen ging der Schuss nach vorne los, seit die Deutschen in den 90er-Jahren ihre Liebe für die Biathleten entdeckt haben. „ Deutschland ist voll auf den Zug aufgesprungen“, erklärt Franz Berger, der Tiroler Race-Direktor der Internationalen Biathlon Union (IBU). Er hat auch noch andere Zeiten erlebt. „Früher hast du in Hochfilzen jeden Zuseher noch persönlich gekannt. Jetzt kommen an einem Wochenende 30.000 Leute.“

Formel 1 des Winters wird Biathlon mittlerweile schon genannt, weil die Fans gar so Feuer und Flamme für die Loipenjagd sind. Mit neuen, kurzweiligeren, übersichtlicheren Wettkampfformaten (Verfolgung, Massenstart) hat die IBU den Sport fernsehtauglich gemacht, Biathlon wurde auch deshalb so beliebt, weil Verband und TV-Anstalten die Bewerbe perfekt inszenieren. So überträgt der ORF den Weltcup in Hochfilzen mit 28 Kameras – so viele wie beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel.