Startschuss für Treff-Ass Simon Eder

Simon Eder startet so gelöst wie noch nie in einen Biathlon-Winter. Seine Blechsträhne bei Großereignissen hielt zwar weiter an – in Sotschi wurde der Jungpapa zuletzt erneut Olympia-Vierter – die Konstanz der vergangenen Saison war allerdings beeindruckend. Nicht wenige trauen dem Gesamtfünften des letzten Winters, unmittelbar hinter dem Teamkollegen Dominik Landertinger, im Gesamtweltcup den großen Coup zu. Zumal das heimische Treff-Ass in der Loipe über den Sommer weitere Fortschritte gemacht hat. "Er hat sich im Laufen gewaltig gesteigert", berichtet Reinhard Gösweiner.

Der Coach der ersten großen internationalen Erfolge (WM-Gold 2009, zwei Olympiamedaillen 2010) ist auf die österreichische Kommandobrücke zurückgekehrt, nachdem der Deutsche Remo Krug zwar durchaus erfolgreich gearbeitet hatte (zwei Olympiamedaillen) , bei den Athleten allerdings kein hohes Ansehen genoss. "Das Ziel muss sein, dort anzuschließen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben", sagt Gösweiner. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Eder und Landertinger, die nach dem Karriereende von Christoph Sumann nun noch mehr in der Pflicht stehen. "Mir ist klar, dass wir jetzt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Aber diese Rolle taugt mir", sagt Eder.