Biathlon: Ruhig Blut

Irgendwann nützen selbst die besten Vorsätze nichts mehr. Ruhig bleiben! Den Fähigkeiten vertrauen! Konzentrieren! So lauten die obersten Gebote für einen Biathleten am Schießstand. Doch wenn das Herz pumpert, die Oberschenkel brennen und die Nerven verrücktspielen, verkommt die Feuerübung bisweilen zum Paniklauf. "Dann heißt`s nur mehr: Augen zu und durch", schmunzelt Dominik Landertinger, der Weltmeister von 2009.



Es ist genau dieser Drahtseilakt zwischen Ausdauersport und Präzisionsarbeit, dieses Spannungsfeld zwischen körperlicher Extrembelastung in der Loipe und der geistigen Herausforderung am Schießstand, die den Reiz des Biathlonsports ausmachen.



Ein Reiz, dem immer mehr Menschen erliegen. 250.000 Zuschauer bei der Weltmeisterschaft in Ruhpolding – doppelt so viele wie 2011 bei der Ski-WM in Garmisch – sind Beleg für den Boom. In Deutschland ist Biathlon ein Quotengarant und laut einer aktuellen market-Umfrage sind auch die Österreicher Feuer und Flamme für die Waffenbrüder. " Biathlon liegt bei den Österreichern hinter Ski alpin und Skispringen klar an dritter Stelle der Wintersportarten", sagt David Pfarrhofer vom Meinungsforschungsinstitut.