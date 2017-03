Die österreichischen Biathleten haben auch im dritten Rennen der Olympia-Generalprobe in Pyeongchang einen Podestplatz geschafft. Die Staffel mit Lorenz Wäger, Simon Eder, Julian Eberhard und Dominik Landertinger belegte am Sonntag zum Abschluss der drittletzten Weltcupstation hinter Frankreich mit Superstar Martin Fourcade Platz zwei.

Auf den ersten Sieg seit Jänner 2014 fehlten 33,8 Sekunden. Rang drei ging vor Weltmeister Russland an die ersatzgeschwächten Norweger (45,4). Am südkoreanischen Schauplatz der Winterspiele 2018 hatte Eberhard am Freitag den Sprint gewonnen und am Samstag in der Verfolgung Rang drei belegt.