Johannes Thingnes Bö hat den in der vergangenen Saison dominierenden Biathlon-Star Martin Fourcade in den vorolympischen Rennen einmal mehr bezwungen. Der Norweger feierte am Sonntag im Weltcup-Massenstartrennen in Ruhpolding vor Fourcade seinen sechsten Saisonsieg. Der Franzose lief aber auch im zwölften Rennen auf das Podest und führt weiter im Weltcup. Simon Eder landete an der zwölften Stelle.

Der 24-jährige Johannes Bö setzte sich nach seiner dritten fehlerfreien Serie von den Konkurrenten ab. Fourcade, der fünffache Saisonsieger, musste da seine einzigen zwei Strafrunden drehen, kam aber vom 15. Platz noch bis auf 4,5 Sekunden an den Vize-Weltmeister von Hochfilzen 2017 heran. Bö triumphierte trotz seines einzigen Fehlers bei der letzten Schießeinlage.

Da vergab Eder seine Chance auf einen Spitzenplatz. Nach 15 der insgesamt 20 Schüsse war der WM-Dritte mit einem Fehler noch Fünfter gewesen, nur elf Sekunden hinter der Spitze. Doch eine weitere Strafrunde warf den Salzburger aus den Top Ten. Eder führte diesen Fehlschuss auf die zu große Belastung beim Laufen zurück.

Auf der zweiten Runde habe ich schneller laufen müssen, als ich eigentlich kann. Ab dann war ich aber mit der Belastung immer etwas drüber und am Schießstand stand es ständig auf des Messers Schneide. Ich bin echt zufrieden, dass ich es stehend mit einem Fehler hingekriegt habe", meinte der 34-Jährige. "Natürlich will man weiter nach vorne oder auf das Podest, aber man muss die Dinge richtig einordnen. Die Richtung stimmt."

Julian Eberhard (im ersten Rennen nach einer Verkühlung) und Dominik Landertinger kamen mit je drei Fehlschüssen auf die Ränge 17 bzw. 26.

Herren (15 km):

1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 37:11,2 Min. (1 Strafrunde)

2. Martin Fourcade (FRA) +4,5 Sek. (2)

3. Antonin Guigonnat (FRA) 8,4 (0)

4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 12,6 (1)

5. Tarjei Bö (NOR) 14,2 (1)

6. Simon Schempp (GER) 14,6 (1)

Weiter:

12. Simon Eder (AUT) 46,0 (2)

17. Julian Eberhard (AUT) 1:23,3 (3)

26. Dominik Landertinger (AUT) 2:04,9 (3)

Gesamtwertung nach 12 Bewerben:

1. M. Fourcade 666

2. J. Bö 622

3. Jakov Fak (SLO) 430

4. T. Bö 349

5. Lukas Hofer (ITA) 346

6. Schempp 344

Weiter:

16. Eder 236

18. J. Eberhard 218

48. Landertinger 56

62. Tobias Eberhard 26

70. Felix Leitner (alle AUT) 13